«Победили по делу». Главный тренер минского «Динамо» об игре со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над СКА (4:2).

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— Сыграли хороший матч. Было очень много моментов. Голы давались тяжело. Заслужили этот второй гол, там был рикошет. Думаю, мы победили по делу.

— Во втором периоде команда выиграла 2:0, и по броскам 20-1. Это лучший хоккей «Динамо» прямо сейчас? — По одной игре точно не будем анализировать свою команду. Мы не могли забить. Есть, над чем работать. Команда обновилась. Сегодня сыграли игру, которая удалась. 2:0 вели прошлую игру — проиграли. Удаление Сэма в чужой зоне могло всё перевернуть. Потом забили четвёртый гол — здорово. Эта игра нам придаст уверенности. Но мы на земле, — приводит слова Квартальнова сайт «Динамо».