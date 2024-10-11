Никита Задоров сделал 100-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

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На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Бостона». В этой встрече российский защитник Никита Задоров отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что Задоров сделал 100-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ. На счету россиянина 644 матча в регулярном чемпионате, в которых он также забросил 47 шайб.

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