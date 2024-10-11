Самый молодой российский клуб КХЛ отпраздновал 10-летие

Первые шаги, как известно, самые трудные. Но «Сочи» старается двигаться вперёд, и хоккей уже пустил корни на побережье Чёрного моря.

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Всё, даже самое большое и грандиозное, всегда начинается с малого. Как маленький человек сначала должен робко и спотыкаясь сделать первые шаги, а потом ещё, ещё и ещё, пока не сможет свободно побежать. Так и любой спортивный клуб однажды был маленьким и только вставал на ноги.

«Сочи», можно сказать, ещё в самом начале этого пути. Команда была создана в 2014 году как часть олимпийского наследия. Сейчас сложно представить, что когда-то на берегу Чёрного моря не было Олимпийского парка, раскрашенного по вечерам разноцветными огнями, устремлённого ввысь олимпийского факела, ухоженных дорожек, ресторанов на любой вкус, сияющих спортивных арен.

Олимпиада – это статусное событие, предмет национальной гордости. Но то, что осталось после неё, не должно было пропасть зря. И не пропало. Сейчас уже сложно представить Сочи без ХК «Сочи», самого молодого российского клуба КХЛ. Ледовая забава добралась до Чёрного моря и пустила здесь свои корни.

Много ли было сделано за 10 лет? Для начала нельзя не упомянуть летний турнир – не только самый жаркий на предсезонке КХЛ, но ещё и традиционно один из самых представительных. Четыре выхода в плей-офф, первые кубковые победы, развитие молодых, уже заявивших о себе талантов в КХЛ, создание собственной клубной системы и хоккейной школы. Ей вдвое меньше лет, чем клубу, но однажды наступит день, когда сочинский воспитанник выйдет на лёд в матче КХЛ.

В «Сочи» пока не могут похвастаться грандиозными результатами, однако это не мешает строить большие планы и продолжать, капля за каплей, точить этот крепкий камень. Ведь это непростая задача – создать сильный и популярный клуб в месте, где 10 лет назад и думать не думали о хоккее. Тем более когда рядом повсюду, куда ни глянь, другие конкурирующие за внимание зрителей занятия на любой вкус.

«Хоть мы и в начале пути, но уже формируем свои традиции и пишем свою историю», — сказал генеральный директор клуба Сергей Воропаев на торжественной церемонии перед матчем с «Витязем».

Сегодня «Сочи» поднял под своды арены свитер Юрия Александрова. Защитник является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и специально ради такого события подписал контракт на один день.

На трибунах было очень много детей – это, опять же, к вопросу о развитии местной детской школы и хоккея в регионе в целом. В фойе арены установили стенд, на котором перечислены достижения школы и представлены многочисленные кубки. Тут же сразу можно и записать ребёнка в секцию, достаточно просто отсканировать QR-код. С маркетингом у «Сочи» вообще давно всё в порядке. Команда вышла на лёд в специальной праздничной форме, перед матчем работали станции аквагрима, фотозоны, в том числе с легендарной клюшкой-шампуром Андрея Алтыбармакяна, детская зона, зона настольного хоккея, а всех желающих угощали праздничным тортом.

На трибунах было очень много семей с детьми, а также молодёжи. Вот бы ещё они заполнялись под завязку, но не всё сразу. И чтобы результаты были стабильно отменные – такие, чтобы сочинцы толпами валили в «Большой» и в дни матчей весь город обсуждал любимую команду. Хотя и сегодня поздравить «Сочи» пришли шесть с лишним тысяч человек – больше в этом году было только на матче открытия и на игре со СКА.

Сегодня южане проиграли «Витязю», но это не значит, что праздник был испорчен. Наоборот, уступая 0:2 после первого периода, они продолжили биться и во втором совершили камбэк. В овертайме «Витязь» взял верх, однако классные эмоции юбиляры зрителям всё равно подарили. А остальное — ну, не всё же сразу. Первые шаги, как известно, самые трудные, но «Сочи» продолжает смело их делать.