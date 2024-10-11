Кожевников назвал главную проблему СКА на старте сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что основная проблема петербургского СКА на старте нынешнего сезона FONBET чемпионата КХЛ — большая текучка кадров.

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В четверг СКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата. В третьем периоде 19‑летний Егор Заврагин сменил в воротах Артемия Плешкова. Ранее СМИ сообщили, что вратарь СКА Никита Серебряков в ближайшее время перейдет в ЦСКА, однако агент игрока Сергей Исаков в разговоре с «Матч ТВ» назвал эту информацию выдумкой.

— Не могу понять логику СКА. У них очень много игроков и большая текучка, из‑за чего нет стабильности. Все видят, что это главная проблема. Сезон уже идет, а они продолжают пересобирать команду. Странные вещи происходят с вратарями, снимают их через матч, но так нельзя, ведь голкипер — 70% команды. Вратарей меняют как перчатки, это нервирует. Заку Фукале дали шанс в «Тракторе», он все доказал и сейчас тащит Челябинск. А СКА каждый день переворачивает все с ног на голову, — сказал Кожевников «Матч ТВ».

СКА в 14 матчах набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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