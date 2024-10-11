Отец Евгения Малкина рассказал, что его беспокоит в игре «Питтсбурга»

Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал, что его беспокоит в игре американской команды.

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«Беспокоит, что только такие ребята, как Евгений, Сидни Кросби, до сих пор тащат на себе команду. Они же не могут за всю команду играть. Нужно, чтобы подтягивались новые люди, чтобы коллектив был силён полностью, остальные тянулись за ними. 800 передач Евгения в НХЛ? Для меня все его цифры важные, я смотрю за его игрой и доволен ею», — приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при показателе полезности «+49».