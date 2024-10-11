«Колорадо» спустя сутки вернул российского хоккеиста Коваленко из АХЛ

Российский форвард «Колорадо» Николай Коваленко вернулся в основной состав команды из фарм‑клуба «Колорадо Иглз», сообщает пресс‑служба «Эвеланш».

«Колорадо Иглз» — фарм‑клуб «Эвеланш», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 10 октября россиянин был отправлен в «Иглз».

Коваленко, которому 17 октября исполнится 25 лет, в среду дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (4:8) и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Колорадо» 13 октября примет «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.