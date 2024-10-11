Третьяк назвал Малкина легендарным игроком

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным игроком после того как он достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ.

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«Легендарный, великий игрок! Молодец. Дай бог ему больше», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, в матче «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз» Малкин смог достичь отметки в 800 голевых передач. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Питтсбурга». Сейчас Малкину не хватает двух заброшенных шайб до отметки в 500 голов в НХЛ.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Сам хоккеист рассказал, что не исключает возможность завершения карьеры после истечения времени действия контракта.