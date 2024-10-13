Александр Овечкин провёл 23-й матч в карьере НХЛ без бросков

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и отметился одной результативной передачей. Россиянин не нанёс ни одного броска в створ ворот. Это 23-й такой матч в карьере Овечкина.

Александр в матче с «Дэвилз» стал лидером по силовым приёмам среди хоккеистов обеих команд. На счету российского форварда семь силовых приёмов. Все хоккеисты «Кэпиталз» в сумме за матч провели 20 силовых приёмов.