Шеф-повара Ивлева отказались пускать на хоккейный матч

Известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева отказались пускать на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ивлев заявил, что служба безопасности не пропустила его на хоккейную арену, так как он приехал слишком рано.

«Я даже попросил, чтобы меня пустили, потому что мой ребенок двухлетний захотел в туалет. Меня даже с ней не пустили», — поделился он.

«Динамо» одержало победу «Салават Юлавевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Таким образом, «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. «Салават Юлаев» располагается на седьмом месте на Востоке, имея в активе 14 очков в 12 встречах.