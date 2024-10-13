Артемий Панарин забил первый гол в сезоне за «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Юту». На момент написания новости счёт 1:1. Завершился первый период.

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В этой встрече первую шайбу в текущем сезоне забросил российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Голевая передача на счету канадского нападающего Алекси Лафреньера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, в первом матче сезона с «Питтсбург Пингвинз» (6:0) Панарин отличился двумя результативными передачами.

Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу.