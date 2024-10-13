Евгений Малкин набрал 1300 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), благодаря чему достиг отметки в 1300 очков за карьеру в лиге.

© Чемпионат.com

На счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Малкин провёл 82 матча и смог заработать 67 очков. Евгений забросил 27 шайб и сделал 40 голевых передач.