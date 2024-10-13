Дубль Панарина не спас «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Ютой»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк" уступил "Юте".
Встреча завершилась со счетом 5:6 (буллиты).
В составе "Нью-Йорка" дважды отличился россиянин Артемий Панарин. Другой представитель России вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок и стал худшим игроком матча.
После трех проведенных встреч новичок лиги "Юта" занимает первое место в Западной конференции НХЛ. "Рейндежерс" идут пятыми на Востоке с тремя баллами.
Панарин защищает цвета "рейнджеров" с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.
В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 "Рейнджерс" с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. "Кэпс" не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.