Овечкин силовым приемом снес судью в матче НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сбил судью с ног в матче против "Нью-Джерси Девилз". Момент столкновения опубликован в Telegram-канале "Арсен Версен".

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В дебюте встречи россиянин применил силовой прием против словацкого форварда "Девилз" Томаша Татара. При этом он задел и одного из арбитров встречи, который завалился за бортик на скамейку "Нью-Джерси".

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 "Вашингтон Кэпиталз" попал на "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. "Кэпиталз" не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.