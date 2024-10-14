Агент Панарина отреагировал на игру россиянина на старте сезона НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в России, оценил игру российского форварда «Рейнджерс» на старте нового сезона НХЛ. В двух первых матчах россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

© Чемпионат.com