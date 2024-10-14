Анисимов рассказал, чему научился у Кейна и Панарина

Бывший нападающий клубов НХЛ Артём Анисимов рассказал, что многому научился у звёздных форвардов НХЛ Артемия Панарина и Патрика Кейна. Хоккеисты выступали вместе за «Чикаго» с 2015 по 2017 год.

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«Я многому научился у них. Постоянно следил за Панариным и Кейном на тренировках, что и как они делают. С Артемием мы постоянно общались вне льда, я задавал ему много вопросов. Они играют в хоккей на другом уровне. Они всегда заряжены и голодные до побед. Они всегда хотят быть лучшими. Сегодня сыграли матч, на следующий день они хотят сыграть ещё лучше. Это стремление быть лучшим каждый день их отличает. И оно было видно не только в матчах, но и на каждой тренировке. Никто не хотел уступать друг другу. И эта здоровая конкуренция помогала нам всем втроём расти», — цитирует Анисимова RG.

Недавно 36-летний Анисимов завершил спортивную карьеру. Нападающий провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Там он успел сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».