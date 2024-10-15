Патрик Кейн повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

© championat.com

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Детройта» результативной передачей отметился американский нападающий Патрик Кейн. Таким образом, Кейн стал 12-м игроком в истории НХЛ и третьим действующим игроком, набравшим 20 очков за карьеру против не менее 28 команд, присоединившись к Александру Овечкину (29) и Сидни Кросби (28).

Всего за карьеру в НХ Кейн принял участие в 1233 матчах, в которых забил 471 гол и сделал 814 результативных передач.