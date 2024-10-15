Беспросветный кошмар. Российский вратарь — худший в НХЛ на старте сезона

Александр Георгиев провёл три матча подряд, которые он точно хотел бы забыть. Проблемы «Колорадо» не только в нём, но и он откровенно плох.

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Если сейчас посмотреть на турнирное положение клубов Национальной хоккейной лиги, то можно подумать, что изучаешь таблицу вверх ногами. После первой недели регулярного чемпионата три последние строчки оккупировали «Нэшвилл Предаторз», «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Каждый из этих клубов в межсезонье относился к числу одних из главных фаворитов чемпионата, но начало сезона сложилось для них ужасным образом. И если проблемы «Нэшвилла» всё-таки пока ещё не так бросаются в глаза, то с «нефтяниками» и «лавинами» произошла абсолютная катастрофа.

Находящиеся на предпоследнем месте подопечные Джареда Беднара проиграли три матча подряд с общим счётом 10:20. Львиная доля из 20 пропущенных шайб влетела в ворота, которые защищал Александр Георгиев. Неудивительно, что две из трёх встреч 28-летний голкипер не смог доиграть до конца. По состоянию на текущий момент среди первых номеров своих команд Георгиев является худшим вратарём НХЛ по всевозможным статическим показателям. Российский вратарь отразил лишь 49 бросков из 62 при коэффициенте надёжности 6,58.

Ещё после предыдущего матча Александр угодил под шквал критики со стороны североамериканских журналистов:

«Очевидно, что это поражение не только на совести Георгиева, но вы бы хотели, чтобы один из этих бросков был остановлен. Деморализует, когда вы не можете доверять своему вратарю в тот момент, когда вы рассчитываете на него. Но это лишь первая игра сезона с очень хорошей командой, так что посмотрим, как он будет играть дальше. Его версия плей-офф где-то там», – писал журналист Дрю Ливингстон после поражения «лавин» от «Вегас Голден Найтс» (4:8) в своём аккаунте в соцсети.

Вешать всех собак на россиянина было бы в корне неправильно. Плохи и полевые игроки «Колорадо». Например, вот такие фокусы в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6) исполнял звёздный защитник Кейл Макар. Один из лучших игроков всей лиги ещё при вполне рабочем счёте 1:3 в одно лицо «привёз» гол в ворота Георгиева при игре в большинстве. Макар подарил шайбу форварду «Айлендерс» Броку Нельсону, а тот выкатился на ворота Георгиева и расстрелял их с убойной позиции. Для мастеров уровня НХЛ броски с такой точки сродни пенальти в футболе.

«Матч был бы намного ближе, если бы я не играл. Три, четыре из их шести голов — моя вина. Вот так вот. Несколько действительно глупых, детских ошибок. Я должен быть лучше ради ребят. Во многом это моя вина», — приводит слова Макара журналист Аариф Дин на своей странице в социальной сети Х.

Но что по-настоящему должно пугать болельщиков «лавин»? Не приходится сомневаться в том, что постепенно Макар войдёт в тонус и найдёт свою игру. Обязательно добавят и Натан Маккиннон с Микко Рантаненом. Спустя месяц должен вернуться после своей дисквалификации и Валерий Ничушкин. Тут есть известные нюансы. Но если руководство «Колорадо» даст ещё один шанс россиянину, то Валерий вполне может показать свои лучшие качества.

А вот уровень Георгиева с каждым новым сезоном вызывает всё бо́льшие вопросы. В этом плане показательным выдался прошлый год. В минувшем регулярном чемпионате Александр одержал 38 побед в 65 матчах, что стало четвёртым показателем в североамериканской лиге. Вроде бы шикарная статистика, но вся проблема заключалась в том, что, собственно, по вратарским показателям Георгиев полностью провалился.

В прошлой регулярке 34 голкипера приняли участие как минимум в 50% матчей своих команд. И среди них Александр занял 25-е место по проценту сейвов (89,4%) и 29-е — по коэффициенту надёжности (3,10). Это неумолимо свидетельствовало о том, что победы «Колорадо» являлись в первую очередь заслугой полевых хоккеистов, а не российского голкипера. В плей-офф Александр сильно добавил, но послевкусие от его сезона всё равно осталось плохим. И сейчас его проблемы продолжаются.

Главный тренер «лавин» Джаред Беднар доблестно защищает россиянина в публичных выступлениях, но это и понятно – было бы странно добивать своего основного голкипера. Во многом Георгиева спасает то обстоятельство, что за его спиной нет надёжного бэкапа. Например, в «Рейнджерс» Джонатан Куик классно страхует и подгоняет Игоря Шестёркина. В «Айлендерс» Семён Варламов не даёт расслабиться Илье Сорокину. За Георгиевым же сидит молодой финн Юстус Аннунен, у которого есть определённый потенциал, но пока он крайне сырой для лучшей лиги мира.

Именно по этой причине на прошлой неделе «лавины» и забрали с драфта отказов куда более опытного финна Каапо Кяхкёнена. Наверняка именно этот 28-летний голкипер в самое ближайшее время и станет для начала сменщиком Георгиева, а там уже – кто знает. Впрочем, конкретно на этот сезон Александр наверняка всё-таки удержит пост основного голкипера. Но что будет летом? В конце этого сезона у голкипера истекает трёхлетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 10 млн. Будет ли заинтересовано руководство «Эвеланш» в продлении этого соглашения – большой вопрос. Тем более на горизонте уже маячит фигура Ильи Набокова, которого «лавины» выбрали на последнем драфте НХЛ.