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Панарин и Малкин возглавили список лучших бомбардиров сезона НХЛ

"Питтсбург" одержал выездную победу над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.

Панарин и Малкин возглавили список лучших бомбардиров сезона НХЛ
© РИА Новости / Владимир Федоренко

У победителей шайбы забросили Ларс Эллер (7-я и 37-я минуты), Рикард Ракелль (17), Кевин Хэйс (48), Крис Летанг (52) и Евгений Малкин (59), у проигравших отличились Кэйден Гуле (19), Юрай Слафковский (23) и Эмиль Хейнеманн (35).

Малкин набрал очки в третьем матче подряд. Помимо гола, он сделал две результативные передачи. Нападающему "Питтсбурга" остается один гол до отметки в 500 шайб в регулярных сезонах НХЛ.

38-летний россиянин делит первое место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 7 очков (1 гол и 6 передач). Столько же очков на счету Артемия Панарина из "Рейнджерс" (2+5) и Джека Айкела из "Вегаса" (1+6).

Панарин отдал три голевые передачи в домашнем матче с "Детройтом" (4:1) и стал четвертым игроком в истории клуба, набравшим несколько очков в трех играх подряд с начала сезона. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Передачи защитника Александра Романова и форварда Максима Цыплакова помогли "Айлендерс" обыграть на выезде "Колорадо" со счетом 6:2. У гостей первый матч в сезоне провел голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 броска. Александр Георгиев из "Колорадо" отразил 32 броска.

Хоккей
Максим Цыплаков
Ларс Эллер
Игорь Шестеркин
Рикард Ракелль
Джек Айкел
Александр Георгиев
Крис Летанг
Илья Сорокин
Евгений Малкин
Артемий Панарин
Александр Романов