Панарин и Малкин возглавили список лучших бомбардиров сезона НХЛ

"Питтсбург" одержал выездную победу над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.

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У победителей шайбы забросили Ларс Эллер (7-я и 37-я минуты), Рикард Ракелль (17), Кевин Хэйс (48), Крис Летанг (52) и Евгений Малкин (59), у проигравших отличились Кэйден Гуле (19), Юрай Слафковский (23) и Эмиль Хейнеманн (35).

Малкин набрал очки в третьем матче подряд. Помимо гола, он сделал две результативные передачи. Нападающему "Питтсбурга" остается один гол до отметки в 500 шайб в регулярных сезонах НХЛ.

38-летний россиянин делит первое место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 7 очков (1 гол и 6 передач). Столько же очков на счету Артемия Панарина из "Рейнджерс" (2+5) и Джека Айкела из "Вегаса" (1+6).

Панарин отдал три голевые передачи в домашнем матче с "Детройтом" (4:1) и стал четвертым игроком в истории клуба, набравшим несколько очков в трех играх подряд с начала сезона. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Передачи защитника Александра Романова и форварда Максима Цыплакова помогли "Айлендерс" обыграть на выезде "Колорадо" со счетом 6:2. У гостей первый матч в сезоне провел голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 броска. Александр Георгиев из "Колорадо" отразил 32 броска.