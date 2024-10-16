Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. "Филадельфия" проиграла "Эдмонтону" в овертайме со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Матвей Мичков (5-я и 10-я минуты) и Бобби Бринк (40). У хозяев отличились Адам Хенрик (27), Коннор Браун (35), Эван Бушар (57) и Леон Драйзайтль (61).

Мичков забросил первые шайбы в НХЛ, всего на счету 19-летнего российского нападающего теперь 3 очка (2 шайбы + 1 результативная передача) в трех матчах дебютного сезона. Мичков стал седьмым игроком "Филадельфии" за 30 лет, кому удалось забросить более одной шайбы за одну игру до своего 20-летия, ранее подобным достижением отметились Джоэль Фараби, Нолан Патрик, Иван Проворов, Шон Кутюрье, Джастин Уильямс и Симон Ганье.

"Филадельфия" набрала 3 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли "Эдмонтон" одержал первую победу в четырех матчах со старта сезона и располагается на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Филадельфия" 18 октября в гостях сыграет с "Сиэтлом". "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Нэшвиллом".