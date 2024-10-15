В НХЛ объяснили отказ российского голкипера от рекордного контракта

Главный тренер «Детройт Ред Уингс» Дерек Лалонд объяснил, почему российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отказался от рекордного для Национальной хоккейной лиги (НХЛ) контракта. Его слова приводит журналист Дэн Розен в соцсети X.

Лалонд назвал Шестеркина особенным.

«Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. У него хороший агент», — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» по новому восьмилетнему контракту на 88 миллионов долларов. Среднегодовой доход должен был составить 11 миллионов долларов. Это сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым голкипером лиги.

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс». Соглашение россиянина с командой истекает в конце сезона-2024/2025.