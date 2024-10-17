КХЛ объяснила задержку начала матча между «Амуром» и «Северсталью»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу задержи начала матча FONBET Чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и череповецкой «Северсталью».
Старт встречи в Хабаровске изначально был запланирован на 12:00 (мск), но затем был перенесен на два часа.
— Во время подготовки льда к началу проведения матча «Амур» — «Северсталь» ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности. Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов. В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда, ориентировочное время начала матча, согласованное с обеими командами, — 14:00 мск, — говорится в заявлении.