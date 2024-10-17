КХЛ объяснила задержку начала матча между «Амуром» и «Северсталью»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу задержи начала матча FONBET Чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и череповецкой «Северсталью».

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Старт встречи в Хабаровске изначально был запланирован на 12:00 (мск), но затем был перенесен на два часа.