Нападающий «Динамо» рассказал о смешной кричалке болельщиков

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский высказался о скандированиях болельщиками бело-голубых имени и фамилии форварда соперников Павла Порядина во время матча с московским "Спартаком" (5:0) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

"Если честно, во время игры я не понял, что было. Но это забавно! Такая игра у всех бывает. Матчи со "Спартаком" непредсказуемые. У болельщиков такие игры вызывают особый ажиотаж. Для всех плюс, что матчи в Москве, и не надо никуда ехать. Всегда много болельщиков приходит с одной и с другой стороны. В таких встречах с такой атмосферой приятно побеждать", — цитирует хоккеиста Legalbet.

Порядин во время матча с "Динамо" заработал четыре малых штрафа во втором периоде, причем три удаления динамовцы реализовали. После четвертой шайбы бело-голубых в матче трибуны стали иронично скандировать имя и фамилию игрока "Спартака".

В таблице Западной конференции КХЛ "Спартак" занимает в данный момент второе место после ярославского "Локомотива" с 20 очками. "Динамо", набрав 17 баллов, поднялось на шестую строчку.