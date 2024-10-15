Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м юбилейным матчем в карьере

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Алексея Кудашова с юбилейным матчем. Игра со «Спартаком» стала для главного тренера московского «Динамо» 700-й в карьере. Бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:0.

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«Вчера у Алексея Николаевича Кудашова был большой тренерский юбилей — 700 матчей на посту. От всей души поздравляю коллегу с этим достижением! Мы работали вместе в СКА и в сборной России, и я на личном опыте убедился, какой это профессионал и отличный специалист. В последние годы Алексей Кудашов построил в московском «Динамо» отличную команду, с которой всегда непросто и интересно играть. По себе знаю, что в юбилей особенно приятно, когда команда дарит победу — и вчера игроки сделали Алексею Кудашову лучший подарок. Желаю Алексею Николаевичу как можно быстрее достигнуть рубежа в 1000 матчей!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Кудашов начал тренерскую карьеру в 2013 году в подмосковном «Атланте». Специалист работал в тренерских штабах ярославского «Локомотива», СКА, московского «Динамо» и сборной России.