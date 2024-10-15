Козырев рассказал, что стало ключевым моментом в победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что четырёхминутное удаление игрока «Адмирала» Дмитрия Соколова перевернуло игру и помогло черреповечкой команде переломить неудачно складывающийся матч. «Северсталь» отыгралась со счёта 1:4 и победила в овертайме со счётом 6:5.

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– При 1:4 не было мысли поменять Самойлова? Или же взять тайм-аут? «Адмирал» второй период провёл очень активно, и казалось, что дальше так и пойдет, если бы не удаление четырёхминутное.

– Да, удаление перевернуло эту игру. Мы воспользовались шансом. Сашу мы не стали менять. Вы видели, что в концовке он очень здорово сыграл. Это ключевой момент, когда в овертайме был выход, и он забрал эту шайбу, и мы пошли в обратную атаку, которая привела к голу. Значит мы сделали всё правильно», — цитирует Козырева пресс-служба дальневосточного клуба.