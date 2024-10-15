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Минское «Динамо» забило два гола в концовке матча с ЦСКА и вырвало победу в овертайме

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Волевую победу одержали минчане со счётом 5:4 в овертайме.

Минское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ
© Чемпионат.com

На 13-й минуте счёт открыл нападающий минского «Динамо» Сэм Энас, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Александр Волков. Во втором периоде армейцы перехватили инициативу и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Соркин и Денис Гурьянов. Минчанам удалось сравнять счёт в начале третьего периода благодаря голу Сергея Кузнецова. ЦСКА ответил дублем Ивана Дроздова. В концовке матча сначала Шипачёв, проводивший 1000-ю игру в КХЛ, отметился голом. Затем Брэди Лайл перевёл игру в овертайм, где победу минчанам принёс гол Энаса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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