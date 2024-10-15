СКА обыграл «Нефтехимик»

Петербургский СКА на своем льду в овертайме одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

В основное время у хозяев отличились Валентин Зыков и Иван Демидов, гости ответили шайбами Булата Шафигуллина и Григория Селезнева.

В овертайме СКА получил право на штрафной бросок за нарушение правил, который в фирменном «неторопливом» стиле реализовал Евгений Кузнецов.

Набрав 21 очко, СКА поднялся на 2‑е место в Западной конференции, обойдя «Спартак». Петербуржцы обыграли «Нефтехимик» на своем льду в пятый раз подряд.

«Нефтехимик» с 18 баллами идет на 5‑й строчке в Восточной конференции.

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