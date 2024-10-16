Александр Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс». В игре идёт второй период. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу хозяев.

© чемпионат.сом

Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ.

Напомним, Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в НХЛ.