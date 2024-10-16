Вратарь "Миннесоты" забил гол в матче чемпионата НХЛ

Голкипер клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Филип Густавссон стал 15-м игроком в истории лиги, сумевшим забросить шайбу.

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Минувшей ночью "Сент-Луис" принимал "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости к концу третьего периода вели в счете 3:1 после шайб Райана Хартмана, Якуба Лауко и Марко Росси. У "блюзменов" отличился Мэтью Жозеф.

В концовке встречи "Сент-Луис" заменил вратаря на шестого полевого игрока, и вратарь "Миннесоты" Филип Густавссон точным броском от своих ворот установил окончательный результат встречи - 4:1.

Швед стал 15-м голкипером в истории лиги, которому удалось забросить шайбу в матче регулярного чемпионата.

В составе победителей две голевые передачи на счету Кирилла Капризова.

"Тампа-Бэй" обыграла "Ванкувер" - 4:1. В составе победителей отличился российский форвард Никита Кучеров, на счету которого одна заброшенная шайба. Вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.

В других матчах "Каролина" обыграла "Нью-Джерси" - 4:2. У победителей Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. "Коламбус" проиграл "Флориде" - 3:4. Россияне Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Куликов по разу ассистировали партнерам.