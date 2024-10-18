«Вашингтон» переиграл «Даллас», Александр Овечкин очков не набрал

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

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39-летний капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин результативных баллов в этой встрече не набрал — на его счету два броска по воротам, один силовой приём

«Кэпиталз» набрали четыре очка в трёх матчах и поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Даллас» потерпел первое поражение в сезоне и с восемью очками в пяти матчах занимает второе место на Западе.