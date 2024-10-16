Канарейкин: Капризов сделает все, чтобы получить долгосрочный суперконтракт

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о перспективах российского нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте Уайлд».

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«Капризов хорошо вошёл в чемпионат, он – вектор всей команды. Этот сезон у Кирилла крайний по контракту, поэтому в преддверии нового соглашения он, конечно, сделает всё от себя зависящее, чтобы в будущем получить новый долгосрочный суперконтракт. Капризов – лидер лиги. Будем следить за его достижениями и свершениями дальше. Какие перспективы у «Миннесоты» в этом сезоне? Капризов будет очень стараться, чтобы этот сезон сложился лучше в его карьере, ведь последний сезон – это уже раскрытие нового контракта. Кирилл будет лидером, поведёт за собой команду», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

Капризов в нынешнем сезоне НХЛ провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.