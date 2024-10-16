Евгений Кузнецов рассказал, кто научил его бить медленные буллиты

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что тренер вратарей «Вашингтон Кэпиталз» Скотт Мюррей научил его бить медленные буллиты. Напомним, форвард реализовал буллит в овертайме игры с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

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«Это мой второй буллит во время матча. Первый был в плей-офф с «Каролиной». Когда я сделал этот буллит, в мой адрес было много критики и комментариев, но понимающие в хоккее люди сказали мне продолжать, терпеть и не слушать других. Никогда не забуду те сумасшедшие эмоции после буллита в плей-офф НХЛ. Это ещё раз доказывает, что не нужно слушать посторонние мнения. Самое главное — продолжать трудиться. На самом деле, это не я придумал медленный буллит. Мы долго общались по этой теме с тренером вратарей в «Вашингтоне» Скоттом Мюрреем. У меня был сезон, когда я исполнял буллиты быстрее, но постоянно попадал в штангу и не мог понять почему. Это он заставил меня так делать», — приводит слова Кузнецова «Охтинский пресс-центр».

Всего в нынешнем сезоне Кузнецов провёл 12 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.