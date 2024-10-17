В России одним словом оценили перевод Овечкина на правый фланг

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Максим Рыбин возмутился решением главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери перевести Александра Овечкина с левого фланга атаки на правый.

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«Понятно, что Саша — звезда и мастер с большой буквы, но перевод на правый фланг человека, который играл всю жизнь на левом... Такая себе история, для меня это глупость. Даже сегодня, когда он отдавал голевую передачу, сделал он это с левого фланга. Справа он с ходу уже точно не бросит, а бросок в касание — его визитная карточка последние несколько лет. Спорное решение. Одно дело менять позицию, когда тебе 25 лет, но не в таком возрасте. Я бы понял, если бы только на большинство, как в прошлом сезоне», — рассказал Рыбин Legalbet.

Знаменитый в прошлом хоккеист отметил, что сейчас в составе «Кэпиталз» нет игрока, калибра центрального нападающего Никласа Бэкстрема, который был главным диспетчером Овечкина в команде. Рыбин считает, что перевод направо негативно повлияет на результативность Овечкина, поскольку лишает его возможности бросать с ходу из-за правого хвата. Ови придется подстраиваться под передачи и наносить кистевые броски, что потребует значительно больше времени.

В текущем сезоне Овечкин в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ сделал три результативные передачи, чем помог «Вашингтону» одержать одну победу. Голов на счету 39-летнего снайпера пока нет. Хоккеисту остается 42 шайбы до снайперского рекорда всех времен (894), принадлежащего легендарному канадцу Уэйну Гретцки.