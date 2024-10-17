Борис Ротенберг считает, что его сыну стоит абстрагироваться от недопонимания с КХЛ

Главному тренеру петербургского хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу стоит абстрагироваться от ситуации с непоздравлением со стороны Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двигаться вперед, развиваясь вместе с командой. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал отец Романа Ротенберга Борис Ротенберг.

7 октября СКА на выезде со счетом 4:3 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив". Для Ротенберга эта игра стала 200-й в качестве главного тренера в КХЛ. На своих ресурсах КХЛ не поздравила Ротенберга с 200-м матчем, тренер назвал это дискриминацией.

"Стоило ли обращать внимание, что не поздравили? Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях, лично я считаю, что [не имеет значения] сказали или нет, но 200-й матч был и есть, никто у него этот матч не отнимет, будет дальше развиваться. На это нужно меньше обращать внимания, нужно абстрагироваться, просто двигаться вперед, развиваться, чтобы команда еще была выше уровнем, ведь результат говорит сам за себя", - сказал Борис Ротенберг.

"Поздравил ли я? Честно, не знал, 200-й или нет, но написал "молодец" и все, праздника никакого не устраивали. Не нужно думать на тему возможной отметки в 500 матчей, никто не знает, нужно жить сегодняшним днем и развиваться", - добавил он.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очков после 16 матчей.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.