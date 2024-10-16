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Гол и передача Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2.

Гол и передача Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»
© Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

В середине первого периода счёт открыл Кирилл Панюков с передач Алихана Омирбекова и Алихана Асетова. Уфимцам быстро удалось сравнять счёт благодаря голу Александра Хмелевски с передачи Шелдона Ремпала. В середине второго периода команды обменялись быстрыми шайбами. За «Салават Юлаев» отличились Нэйтан Тодд и Егор Сучков, за «Барыс» гол забил Алихан Омирбеков. Отметим, что в заявку уфимцев не попал основной голкипер Александр Самонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей
Алихан Асетов
Александр Самонов
Кирилл Панюков
Салават Юлаев