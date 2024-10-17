Америка давит на топ-клуб КХЛ. 17-летний суперталант намерен бежать из России?

Один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ Иван Рябкин может покинуть московское «Динамо», несмотря на действующий контракт.

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Что произошло?

Вечером 16 октября сенсационная новость пришла из Северной Америки. Клуб студенческой хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс» на официальном сайте сообщил, что они добавили в свой ростер российского форварда Ивана Рябкина. Чтобы освободить место для 17-летнего россиянина, форвард Джейк Меренс был обменян в «Сью Фоллс Стэмпид».

«Мы рады возможности добавить Ивана в нашу программу. Ждём, что Рябкин приедет к нам в ближайшие несколько недель после того, как выступит за сборную России (турнир пройдёт в Санкт‑Петербурге в начале ноября). Нам ещё предстоит пройти несколько этапов, чтобы Иван смог надеть форму «Ламберджекс», но пока всё выглядит многообещающе», — сказал президент студенческого клуба Стив Лоу.

В чём сенсационность новости?

В самом факте отъезда российского игрока за океан нет никакой сенсации. Границы в нашей стране открыты, и каждый хоккеист волен самостоятельно распоряжаться своей дальнейшей профессиональной судьбой, если он свободен от контрактных обязательств на родине. Вот только вся проблема как раз и заключается в том, что всего несколько месяцев назад Иван подписал первый профессиональный контракт с московским «Динамо».

Это были очень сложные и длительные переговоры. Иван считается главным талантом российского хоккея по своему возрасту. После выпуска из хоккейной школы «Динамо» весной он всерьёз рассматривал вариант с отъездом за океан. Однако руководству столичного клуба ценой огромных вложений и усилий удалось сохранить Ивана в России. Рябкин заключил трёхлетний контракт с «Динамо», получив очень выгодные финансовые условия.

Об этом необходимо сказать отдельно. По информации «Спорт-экспресса», 17-летний форвард подписал контракт с «Динамо» с зарплатой в 5 млн рублей в год. Такой же контракт с клубом сейчас имеет 22-летний голкипер Максим Моторыгин, на данный момент являющийся первым номером бело-голубых. Один из ключевых форвардов москвичей 19-летний Егор Римашевский получает всего на 2 млн рублей больше. В случае же с Иваном мы имеем перспективного форварда, которому выдали такой контракт фактически авансом после мощнейшего сезона, проведённого в МХЛ.

Рябкин действительно настолько крут?

В прошлом сезоне Рябкин действительно разорвал в МХЛ. В 44 матчах регулярного чемпионата он забросил 24 шайбы и сделал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 очков. Это стало вторым результатом среди игроков до 17 лет в истории лиги. Рекордсмен — Матвей Мичков с 84 (55+29) результативными действиями. Например, тот же Никита Кучеров в своём время до достижения 17-летнего возраста набрал 54 (29+25) очка.

Солидно смотрелся Рябкин и в розыгрыше Кубка Харламова. Несмотря на то что его команде не удалось пройти барьер первого раунда, сам Иван отметился 6 (1+5) очками в пяти матчах. После такого сезона акции российского форварда ещё сильнее взлетели и за океаном. По оценкам многочисленных экспертов, 17-летний форвард является одним из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ и должен уходить как минимум в топ-5, если не выше.

Что пошло не так дальше?

После подписания контракта с «Динамо» главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов повёз юного таланта в составе основной команды на предсезонный сбор в Минск. Здесь и начались первые проблемы. Вокруг Ивана всегда было много шумихи в прессе. Да и как можно не говорить о человеке, которого с самого раннего возраста вели по планке, заданной Кучеровым? Журналисты делают свою работу, раскручивая талантливых хоккеистов, а те должны делать свою работу, профессионально относясь к делу.

Но Иван переоценил свои силы и возможности и приехал на сбор «Динамо» в плохой физической форме. Позже сам Рябкин подтвердил, что действительно приехал на сбор с лишним весом. Даже сложно представить, можно ли было начать хуже карьеру в команде столь требовательного специалиста, коим является Кудашов. При этом на форварде никто не поставил крест. К Рябкину отнеслись по-человечески, и до конца августа он провёл несколько контрольных матчей за первую команду «Динамо».

53-летний Кудашов всегда предельно кропотливо подводит молодых хоккеистов к основе. Чтобы закрепиться в первой команде, молодому игроку необходимо проделать большой путь. Но в данном случае он был готов наступить себе на горло, дав Ивану больше возможностей, чем другим, понимая всю глубину его таланта. Однако дальше против Рябкина срабатывает цепочка неприятных событий.

«Динамо» объективно заваливает старт чемпионата, в связи с чем обстановка в клубе начинает выходить из-под контроля. Перед столичным клубом в этом сезоне стоят максимальные задачи, ведь состав был собран под борьбу за чемпионство. И после поражений на старте всем людям в клубе нужно было заниматься срочным исправлением ситуации. В такой момент последнее, о чём будет думать любая топ-организация, это о предоставлении игрового времени молодым игрокам. Тем более сам Рябкин в это время точно не добавлял себе вистов своим поведением в коллективе. Да и произошла ещё одна история, в которую Ивану и его окружению не стоило вмешиваться.

Что стало точкой кипения?

В итоге тренерским штабом «Динамо» было принято решение отправить хоккеиста в Молодёжную хоккейную лигу, где Рябкин смог бы получить тонну игрового времени, набить статистику и поднять себе уверенность. Вот только самому Ивану не нужно поднимать уверенность. Играть на уровне МХЛ ему уже неинтересно. Вместо того чтобы стать лидером МХК «Динамо», хоккеист стал его якорем.

В восьми матчах регулярного чемпионата МХЛ он сделал восемь результативных передач. Такую статистику можно было бы назвать неплохой для какого-нибудь заурядного игрока, однако талант уровня Ивана должен просто доминировать в МХЛ. Как это делал Иван Демидов в молодёжной команде СКА. Покажи себя. Набери три-четыре-пять очков за матч, и у Кудашова не будет других вариантов, кроме как пригласить тебя обратно.

Вместо этого всё в тех же восьми матчах 17-летний форвард умудрился набрать 20 минут штрафного времени. Рябкин злился на сам факт своего нахождения в МХЛ, терял самообладание и собирал ненужные штрафы. И всё привело к тому, что уже и главный тренер МХК «Динамо» Артур Талипов перевёл талантливого хоккеиста в запас. В итоге ситуация сложилась таким образом, что один из главных фаворитов драфта НХЛ — 2025 перестал выходить на лёд даже в МХЛ.

Что будет дальше?

В конечном счёте в «Динамо» решили пойти на компромиссный шаг и отправить игрока в ВХЛ. Здесь многое сходилось воедино. Сам Рябкин мог получить долгожданную возможность поиграть со взрослыми хоккеистами, а в клубе могли бы оценить его текущие перспективы. Кстати, на команду ВХЛ в «Динамо» сейчас обращают самое пристальное внимание. Только за последние две недели из Санкт-Петербурга в Москву были переведены голкипер Евгений Ярославлев, а также форварды Никита Буруянов и Артём Чернов.

Но за океаном уже вовсю били тревогу. Наверняка очень весомую роль в произошедшем сыграл североамериканский представитель хоккеиста Максим Моливер. Агент голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, очевидно, почувствовал, что в последнее время ему сильно прёт, и решил забрать хоккеиста в Северную Америку, убедив Ивана в том, что в России его неправильно развивают. Информация о предстоящем переезде хоккеиста в «Маскегон» выглядит как очевидный инструмент давления на российский топ-клуб. Этого не скрывают и авторитетные журналисты в США, которые в своих статьях рассчитывают, что «Динамо» просто прогнётся и отпустит игрока с действующего контракта.

Но контроль над ситуацией сейчас на 100% в руках спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина. Как пишут за океаном, хотя России сейчас и запрещено участвовать в международных соревнованиях, ИИХФ по-прежнему обладает юрисдикцией в вопросах международной передачи контрактов. Поскольку «Маскегон» и USHL находятся под эгидой Федерации хоккея США, то существуют трансферные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы Рябкин имел право перебраться за океан.

Какова позиция московского «Динамо»?

На данный момент ситуация такова, что Иван не сможет выступать в USHL, если не расторгнет контракт с московским «Динамо», так как между Северной Америкой и Россией существует негласный меморандум о взаимном уважении контрактов. В самом же «Динамо» отпускать игрока не намерены. Тем более после того, как в их сторону запустили информационную волну из-за океана.

Если сам Рябкин настолько сильно был недоволен своим положением в клубе, то можно было прийти к руководству и договориться обо всём по-человечески. Например, только этим летом именно так и сделал Игорь Чернышов. У 18-летнего хоккеиста также ещё действовал контракт с клубом. По законам российского хоккея, о которых юридические представители игроков не могут не знать, о своём желании покинуть клуб с действующим контрактом нужно предупреждать не менее чем за 16 месяцев. В противном случае у тебя не будет возможности даже выкупить своё соглашение.

Но люди всегда могут обо всём договориться, что и сделал Чернышов со своим агентом. В «Динамо» пошли навстречу игроку, не став ломать ему карьеру, раз Игорь захотел уехать. Он выкупил остаток контракта и спокойно уехал в Америку. То же самое мог сделать и Иван, но в итоге меньше чем за год до выхода на драфт он попал в крайне неприятную историю, из которой ему нужно как можно скорее выбираться. Сейчас Рябкин находится в расположении команды ВХЛ, готовясь к своему дебюту во второй по значимости лиге российского хоккея. Хочется пожелать Ивану сосредоточиться на хоккее и как можно скорее начать проявлять на льду тот талант, которым он обладает.