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«Локомотив» обыграл «Куньлунь» и упрочнил лидерство в КХЛ

Ярославский «Локомотив» в гостях нанёс поражение пекинскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» обыграл «Куньлунь» и упрочнил лидерство в КХЛ
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Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей голы забили Байрон Фрейз (17-я, 30-я минуты), Максим Березкин (18-я), Даниил Бут (26-я), Денис Алексеев (54-я). У проигравших отличился Джейден Хальбгевакс (37-я)

«Локомотив» (28 очков) занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) — десятое.

Хоккей
Даниил Бут
Денис Алексеев
Игорь Никитин