«Локомотив» обыграл «Куньлунь» и упрочнил лидерство в КХЛ
Ярославский «Локомотив» в гостях нанёс поражение пекинскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Игоря Никитина.
В составе победителей голы забили Байрон Фрейз (17-я, 30-я минуты), Максим Березкин (18-я), Даниил Бут (26-я), Денис Алексеев (54-я). У проигравших отличился Джейден Хальбгевакс (37-я)
«Локомотив» (28 очков) занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) — десятое.