«Химик» уступает в Альметьевске

«Химик» из Воскресенска неудачно посетил Альметьевск в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Подмосковный клуб вел в счете 2:0, но уступил местному «Нефтянику» 2:4.

Начало встречи сложилось для «Химика» хорошо. Хозяева проштрафились и воскресенцам удалось забить быструю шайбу. Метко бросил Кирилл Кондырев после передач Максима Кровякова и Кирилла Кожевникова. Но эта была единственная шайба, которую зрители увидели в первом периоде.

Удался гостям дебют и второго периода. Снова «Нефтяник» поплатился за удаление. Теперь забил Тимур Хайруллин, которому ассистировал Даниэль Усманов. 2:0 — неплохая заявка на победу. Но тут произошло что-то необъяснимое. «Химик» словно опустил руки, а «Нефтяник» меньше чем за три минуты отправил в сетку воскресенцев все шайбы, до которых успел дотронуться, а именно три. Так на 12-й минуте второго периода стал 3:2 в пользу хозяев. Две из трех этих шайб «Нефтяник» забил в большинстве. Команду Егора Башкатова подвели удаления.

На этом голевой родник у обеих команд иссяк вплоть до конца встречи. «Химик» остаток второго периода приходил в себя, а в третьем безуспешно пытался забросить в ворота «Нефтяника» третью шайбу. Хозяева почти полностью сосредоточились на обороне и задачу не пропустить выполнили. На последний штурм «Химик» пошел вшестером, сняв вратаря, но в итоге только получил еще одну шайбу в пустые ворота за девять секунд до конца встречи. 2:4 — поражение воскресенцев в первом матче выездной серии.

«Игра складывалась для нас удачно, я считаю. Забили два гола в большинстве, ну а потом что-то пошло не так. Стали удаляться, нервничать и упустили свою игру. Ребята старались, бились, но сегодня у нас не было достаточно игроков, которые реально могли изменить ход игры, а те, что прям «кость в кость» — устали. Не все сегодня нападающие, к сожалению, отработали на 100%. Посмотрим, что будет дальше», - сказал после матча главный тренер «Химика» Егор Башкатов.