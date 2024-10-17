В «Металлурге» оценили, по силам ли клубу повторить успех прошлого года

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что магнитогорская команда готова повторить чемпионский успех прошлого сезона.

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— Как оцените нынешний состав «Металлурга»?

— Состав хороший. Серьёзное преимущество в том, что команда молодая, чемпионская. У ребят появился опыт победителей, история очень важная, нужная и полезная. Парни всем доказали, что могут побеждать.

— Повторить чемпионский успех по силам?

— Нет ничего невозможного. История КХЛ помнит много команд, которые два года подряд завоёвывали Кубок Гагарина: «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА. Мы в 2016 году выиграли трофей, а в 2017 году сыграли в финале», — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.