Георгиев прокомментировал провальный старт «Колорадо» в новом сезоне

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал провальный старт клуба в новом сезоне. «Эвеланш» проиграли все четыре матча, в которых пропустили 25 шайб. В матче с «Бостоном» (3:5) российский голкипер пропустил четыре шайбы.

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