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«Барыс» вновь объявил о смене главного тренера команды

«Барыс» сообщил об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, казахстанский специалист подпишет с клубом трёхлетний контракт. Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королёв и Олег Ромашко.

«Барыс» вновь объявил о смене главного тренера команды
© Чемпионат.com

Напомним, ранее «Барыс» уже менял главного тренера по ходу текущего сезона. На смену начинавшего сезон Дэвида Немировски пришёл Вячеслав Буцаев. Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и расположилась на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

Ранее генеральным директором «Барыса» был назначен Нурлан Оразбаев. На этом посту специалист сменил Бориса Иванищева.

Хоккей
Нурлан Оразбаев
Галым Мамбеталиев
Вячеслав Буцаев
Евгений Королев
Олег Ромашко