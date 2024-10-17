«Северсталь» вырвала победу у «Амура» за 32 секунды до конца третьего периода

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второй двадцатиминутки Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки открыл счёт во встрече.

В середине третьего периода Игнат Коротких с передачи Артура Гиздатуллина восстановил равенство в счёте. За 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка Илья Иванцов с точки вбрасывания принёс гостям победу.

Напомним, этот матч был задержан на два часа из-за проблем со льдом.