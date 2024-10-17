Хоккеист Шипачев объяснил, почему ни разу не дрался в матчах КХЛ

Нападающий минского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Вадим Шипачев предпочитает наказывать соперников заброшенными шайбами, а не в драке. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Моя задача ведь не драться с защитниками, а наказывать их голами и передачами. Так им обиднее будет. Не только им, но и всей их команде", - сказал Шипачев.

Шипачеву 37 лет, он перешел в минское "Динамо" летом 2024 года. Хоккеист является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 636 результативных передач, также нападающий забросил 291 шайбу. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ с 927 очками, уступая только нападающему Сергею Мозякину (928). Шипачев является вторым хоккеистом, который преодолел отметку в 1 000 матчей в КХЛ, по этому показателю он уступает только Евгению Бирюкову (1 001 матч).

Шипачев стал победителем Олимпиады в 2018 году, также он является серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА, московское "Динамо" и казанский "Ак Барс".