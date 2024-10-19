Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству проведенных матчей

Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев установил рекорд по количеству проведенных матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Хоккеист вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского "Нефтехимика", который проходит в Минске. Шипачев проводит 1002-й матч в лиге, он обогнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который на данный момент является спортивным директором магнитогорского "Металлурга".

Шипачеву 37 лет, он перешел в минское "Динамо" летом 2024 года. Хоккеист является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 636 результативных передач, также нападающий забросил 291 шайбу. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ с 927 очками, уступая только нападающему Сергею Мозякину (928).

В 2018 году Шипачев стал победителем Олимпиады, также он является серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА, московское "Динамо" и казанский "Ак Барс".