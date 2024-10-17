Из российского хоккейного клуба сбежал словацкий спортсмен

Хоккеист из Словакии Михал Криштоф сбежал из российского клуба «Сочи». Об этом сообщает клуб сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению клуба, после очередной тренировки 31-летний Криштоф самовольно ушел из расположения команды. При этом, во время тренировок он открыто выражал свое недовольство — спортсмену не нравилась его роль на льду, а также недостаточное игровое время. Кроме того, ранее Криштоф также заявлял, что получил предложение от неназванного швейцарского клуба, однако официального запроса в «Сочи» не поступало.

«Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках “Урока хоккея” в средней школе № 18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — уточнили в клубе.

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