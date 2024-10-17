"Спартак" обыграл "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

Московский "Спартак" со счетом 6:5 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Ружичка (7-я, 25-я и 55-я минуты), Михаил Мальцев (41), Павел Порядин (42) и Николай Голдобин (47). У "Авангарда" отличились Линден Вей (30), Илья Рейнгардт (34), Никита Холодилин (36), Александр Филатьев (37) и Рид Буше (51). После четвертого гола "Авангарда" у "Спартака" произошла замена вратаря: вместо Дмитрия Николаева на лед вышел Патрик Рибар. У хозяев после пятой пропущенной шайбы место в воротах занял Павел Хомченко, вышедший вместо Ильи Проскурякова.

Адам Ружичка и Штефан Ружичка стали второй в истории лиги парой однофамильцев, отмечавшихся в матчах как минимум тремя заброшенными шайбами. Ранее это удавалось Игорю Григоренко и Михаилу Григоренко за московский ЦСКА. Среди братьев такого достижения добивались Владислав Ушенин и Вячеслав Ушенин в составе хабаровского "Амура".

"Спартак" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Авангард" с 13 очками после 17 игр располагается на 10-м месте на Востоке. В следующем матче "Спартак" 19 октября сыграет на выезде с "Амуром", "Авангард" 23 октября примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" в гостях со счетом 6:1 разгромила владивостокский "Адмирал", череповецкая "Северсталь" со счетом 2:1 победила "Амур" на выезде. Начало встречи было отложено на два часа из-за проблем со льдом.