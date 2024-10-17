$97.15-0.11105.76-0.33
Войти в почту

"Спартак" обыграл "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги

Московский "Спартак" со счетом 6:5 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

"Спартак" обыграл "Авангард" в матче Континентальной хоккейной лиги
© РИА Новости

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Ружичка (7-я, 25-я и 55-я минуты), Михаил Мальцев (41), Павел Порядин (42) и Николай Голдобин (47). У "Авангарда" отличились Линден Вей (30), Илья Рейнгардт (34), Никита Холодилин (36), Александр Филатьев (37) и Рид Буше (51). После четвертого гола "Авангарда" у "Спартака" произошла замена вратаря: вместо Дмитрия Николаева на лед вышел Патрик Рибар. У хозяев после пятой пропущенной шайбы место в воротах занял Павел Хомченко, вышедший вместо Ильи Проскурякова.

Адам Ружичка и Штефан Ружичка стали второй в истории лиги парой однофамильцев, отмечавшихся в матчах как минимум тремя заброшенными шайбами. Ранее это удавалось Игорю Григоренко и Михаилу Григоренко за московский ЦСКА. Среди братьев такого достижения добивались Владислав Ушенин и Вячеслав Ушенин в составе хабаровского "Амура".

"Спартак" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Авангард" с 13 очками после 17 игр располагается на 10-м месте на Востоке. В следующем матче "Спартак" 19 октября сыграет на выезде с "Амуром", "Авангард" 23 октября примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" в гостях со счетом 6:1 разгромила владивостокский "Адмирал", череповецкая "Северсталь" со счетом 2:1 победила "Амур" на выезде. Начало встречи было отложено на два часа из-за проблем со льдом.

 

Хоккей
Павел Хомченко
Штефан Ружичка
Адам Ружичка
Николай Голдобин
Михаил Григоренко
Павел Порядин
Илья Проскуряков
Вячеслав Ушенин
Владислав Ушенин
Михаил Мальцев
Дмитрий Николаев
Игорь Григоренко
ХК Трактор
ХК Северсталь
Фонбет
ХК Авангард
ХК Амур
Спартак
1