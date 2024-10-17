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Вячеслав Быков прокомментировал достижение 500 голов Евгением Малкиным в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о достижении российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным отметки в 500 голов за карьеру в НХЛ.

Быков прокомментировал достижение 500 голов Евгением Малкиным в НХЛ
© Чемпионат.com

«Это один из великих игроков нашего хоккея. Он многого добился, и благодаря Малкину популяризация хоккея идёт и в нашей стране. Мальчишки смотрят на него, а это очень важно. Что касается возраста — я тоже играл до 40 лет, всё зависит от человека. Талантливый человек талантлив во многих сферах. Он получает удовольствие от того, что делает, и это заставляет его совершенствоваться, а «потолок» зависит от него», — цитирует Быкова Metaratings.

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