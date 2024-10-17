«Металлург» всухую обыграл минское «Динамо» в гостях

В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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В первом периоде команды голов не забили.

На 19-й минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передачи Андрея Козлова открыл счёт в матче.

В конце третьего периода Даниил Вовченко с передачи Дмитрия Силантьева установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче минское «Динамо» дома встретится с «Нефтехимиком». «Металлург» сыграет на выезде с подмосковным «Витязем». Обе встречи состоятся послезавтра, 19 октября.