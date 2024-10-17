Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев забросил 150 шайб в КХЛ

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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В конце матча нападающий гостей Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре, забросил в пустые ворота. Для 29-летнего форварда эта шайба стала 150-й в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Анатолий Голышев забросил 150 шайб и отдал 180 результативных передач, набрав в общей сложности 330 очков.