«Адмирал» прервал трёхматчевую серию поражений, одолев дома «Ладу»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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На второй минуте первого периода Либор Шулак с передачи Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Остап Сафин с передач Троя Джозефса и Егора Черникова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Кирилл Петьков с передачи Джека Родевальда вновь вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Гутик сделал счёт 3:1. Спустя 15 секунд Вячеслав Основин с передачи Артёма Николаева забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 19-й минуте периода Иван Романов с передачи Остапа Сафина сделал счёт 2:4.

На четвёртой минуте третьего периода Вячеслав Основин с передач Артёма Чмыхова и Артёма Николаева забросил пятую шайбу «Адмирала» в игре, оформив дубль. На 14-й минуте периода Максим Березин вновь сократил отставание гостей до двух шайб.