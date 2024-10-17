Сбежавший из "Сочи" Криштоф стал игроком швейцарского "Лангнау"

Криштоф подписал контракт с швейцарским «Лангнау». Форвард самовольно покинул расположение «Сочи»
Михал Криштоф подписал контракт с швейцарским «Лангнау».
Ранее в «Сочи» заявили, что 31-летний словацкий нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
Нападающий набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах сезона при среднем игровом времени 15:33. Срок соглашения игрока с «Сочи» рассчитан до 31 мая 2025 года.
На сайте «Лангнау» говорится, что 18 октября Криштоф сыграет за клуб в чемпионате Швейцарии.
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Криштоф подписал контракт с швейцарским «Лангнау». Форвард самовольно покинул расположение «Сочи»